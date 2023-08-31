Эксклюзив 31 августа 2023, 12:36 «Надеемся, что все у нас будет хорошо». Досрочное голосование на выборах стартовало в ДНР Досрочное голосование на выборах началось в ДНР 31 августа

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Досрочное голосование на выборах в ДНР стартовало 31 августа. Продлится оно до 7 сентября. Один из избирательных участков в Донецке посетила корреспондент «360» Виктория Комогорцева. Несколько местных жительниц, пришедших на участок, поделились своими эмоциями. Желание у людей только одно — чтобы жизнь наладилась и была спокойной и у детей, и у внуков.

Досрочное голосование организовали для того, чтобы избежать массового скопления людей на избирательных участках в целях безопасности.

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Избиратель должен иметь при себе паспорт России, ДНР или украинский, но обязательно с адресной справкой. Избиратель проходит регистрацию, ему выдают два бюллетеня, после чего человек делает свой выбор. Заполненные документы опускают в урну.

На одном участке члены избирательной комиссии проводят по два часа, затем перемещаются на другой, чтобы охватить как можно больше людей.

«Сейчас в наше время только надежда на лучшее, на будущее. Переживаю за своих детей, чтобы хотя бы у них нормально все получилось, чтобы не снаряды по полю (искали), а собирали урожай», — поделилась одна из местных жительниц в комментарии «360».

«Надеемся, что Россия победит, и все у нас будет хорошо», — добавила еще одна избирательница.

В ходе выборов в Донецкой Народной Республике изберут 90 депутатов Народного совета ДНР, а также советов 21 городского муниципального округа, в том числе Донецка и Мариуполя.