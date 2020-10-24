Над Москвой заметили редкие для осени зарницы. Видео

В пятницу вечером в небе над Москвой можно было наблюдать редкое для осени явление — зарницы. Это всполохи света на горизонте при отдаленной грозе.

Грозы в это день тоже были, сообщают пользователи в соцсетях.

Там же появилось видео зарниц.

При зарницах не слышно раскатов грома из-за дальности, однако видны отражения вспышек молний от облаков. Атмосферное явление можно наблюдать в темное время суток.

Температура воздуха в Москве на 7-8 градусов выше климатической нормы. Рекордно теплым октябрь в столичном регионе был в 1989 году, когда воздух прогрелся до 15,9 градуса.

Выходные в европейской части России также будут необычно теплыми для конца октября. При этом осадков станет меньше. «Воскресенье — день переходный: небольшие осадки и все равно тепло», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.