«Начнут вымогать деньги». Рестораторы испугались «предприимчивых» жильцов после введения штрафов за музыку по ночам

Сенаторы предложили наказывать бары и рестораны за шум по ночам. Штрафы за громкую музыку в таких заведениях могут добавить в новый КоАП. Рестораторы опасаются, что после этого нововведения жильцы начнут вымогать у них деньги.

Об этом «360» рассказал ресторатор, лучший бармен России Дмитрий Соколов. Он является владельцем и создателем московских баров Help&Friends bar, Stay True bar, Law&son bar, а также Black Hat bar. Соколов уверен, что перед введением ее нужно тщательно обдумать. Например, за что наказывать заведение, которое сделало хорошую звукоизоляцию и никому не мешает, даже если включает громкую музыку по ночам.

Должны быть прописаны какие-то регламенты, по большому счету — либо уровень шума. В соответствии с законом между жильцами и рестораторами, это просто в большей степени позволяет жильцам шантажировать рестораны — и все Дмитрий Соколов.

«Была куча прецедентов, когда просто жильцы вымогали деньги у ресторанов и баров. Я не против инициативы, но если ее делать — то делать по уму», — заключил ресторатор.

Член Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев уверен, что не стоит принимать эту поправку в новый Административный кодекс. Он пояснил, что сейчас вся работа правоохранительной и государственной систем сводится только к карательным мероприятиям. Что бы ни произошло — людей наказывают. Воспитательную и профилактическую работу, в свою очередь, совершенно не проводят. Вадим Соловьев убежден, что таким образом проблему нельзя решить.

«С точки зрения шума — конечно, по-человечески все понятно: ночью раздражает людей, создает определенные неудобства. Но мне кажется, прежде чем выносить административное взыскание, нужно провести определенную профилактическую работу с теми людьми, которые допускают нарушения тишины других граждан. Нужно одно-два собеседования, предупреждения. А уж в самом конечном случае, если кроме этого ничего не помогает и человек становится на путь злостного нарушения прав других людей — тогда уже можно и к административной ответственности привлекать, — пояснил собеседник «360».

Депутат Госдумы отметил, что довольно отрицательно относится к любым ужесточениям и административкам.

«Их уже становится так много, что, в принципе, уже шагнуть невозможно, чтобы не попасть в какое-то административное правонарушение со стороны граждан. Плюс — огромная нагрузка ложится на ОВД. Сотрудники должны заниматься этими административными делами, отвлекаясь при этом от своей основной работы — борьбы с преступностью», — заключил Вадим Соловьев.