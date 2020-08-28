«Начнут с языка, закончат противопоставлением России». Пушков — о призыве Шушкевича лишить госстатуса русский язык
Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter отреагировал на предложение бывшего главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича лишить русский язык госстатуса. Об этом сообщило ИА RNS.
По мнению парламентария, как бы Шушкевич не мотивировал свое предложение, он тянет Белоруссию на путь Незалежной.
«Начнут с языка, закончат противопоставлением своей страны России. Это ясно, как день», — заметил глава Комиссии Совфеда по информационной политике.
Он назвал эту цель ложной для общества, поскольку она неизбежно приведет к росту антирусских настроений, которые сейчас существуют на Украине.