По мнению парламентария, как бы Шушкевич не мотивировал свое предложение, он тянет Белоруссию на путь Незалежной.

«Начнут с языка, закончат противопоставлением своей страны России. Это ясно, как день», — заметил глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

Он назвал эту цель ложной для общества, поскольку она неизбежно приведет к росту антирусских настроений, которые сейчас существуют на Украине.