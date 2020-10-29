В предложении начислять пенсии по рангам нет ничего революционного. Это чисто техническая идея, так как сейчас расчет пенсий в России проходит по сложной и запутанной схеме. Об этом «360» рассказал автор инициативы, заместитель председателя думского комитета по экономической политике Сергей Калашников.

«Сам расчет пенсий является настолько сложным, настолько запутанным, что человек не в состоянии сам рассчитать свою пенсию. Ничего особенного и революционного здесь нет. Это чисто техническое предложение. Дело в том, что у нас есть минимальная пенсия, и у нас есть формальная, хотя она не определена, максимальная пенсия. <…> Идет индивидуальный учет накопленных пенсионных прав. Этот учет очень сложный, запутанный и, в определенной степени, он иногда является субъективным», — объяснил ситуацию Калашников.

Собеседник подчеркнул, что предлагается рассчитывать пенсию не индивидуально для каждого человека, а установить 10-12 рангов. В каждом из них все пенсии будут одинаковыми, а люди станут получать деньги в соответствии со своим рангом.

«Нужно унифицировать количество показателей, которые позволяют человеку определить и повысить свой ранг. Я считаю, что усложнение системы расчета — это чисто бюрократическая уловка, для того, чтобы создать мутную воду. На самом деле, показателей не так уж много: стаж, характер работы и заработная плата в разные периоды», — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что Калашников предложил начислять пенсии по новой схеме и вернуться к советской практике, когда люди отчисляли на пенсию 1% от своей зарплаты.