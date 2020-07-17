Начато расследование против Украины о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) начал расследование в отношении Украины. Специалисты будут выяснять, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной крушения малазийского Boeing.

Об этом РИА «Новостям» сообщили в МИДе Нидерландов. В июне стало известно, что Гаага согласилась изучить причины, по которым Киев не закрыл небо в зоне конфликта на востоке Украины. По оценке адвоката Баудевейна ван Эйка, защищающего россиянина Олега Пулатова, эти исследования могут продлиться полгода.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейка, это дело ведется отдельно от уголовного расследования по авиакатастрофе.

На днях правительство Нидерландов заявило, что подаст иск против России в Европейский суд по правам человека. Таким образом, они якобы хотят добиться «правды, справедливости и ответственности» для всех жертв крушения.