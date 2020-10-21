Росздравнадзор проверит больницу в Ростове-на-Дону, где ковидные пациенты задохнулись от нехватки кислорода

«Идет проверка», — сказали «360» в ведомстве.

Сайт 161.ru со ссылкой на источники сообщил, что несколько людей из ковидного госпиталя горбольницы № 20 в Ростове задохнулись. Это произошло 12 октября, во время долгой паузы в снабжении медицинским кислородом.

По данным одного из источников, пять больных умерли в реанимации, еще несколько человек скончались в общем отделении. По его словам, кислорода не было около двух часов на всех этажах.

«Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — заявил он.

Эту же информацию подтвердили врачи из «красной» зоны этого госпиталя. Представители управления здравоохранения города журналистам рассказали, что в больнице 12 октября умерли 13 пациентов. Однако точную причину их смерти нужно установить.

Сотрудники госпиталя отметили, что у них постоянно возникают проблемы с нехваткой кислорода. Якобы от его дефицита и раньше умирали пациенты. Однако 12 октября кислород закончился как в реанимации, так и в общем отделении госпиталя.

Уточняется, что в больнице № 20 нет своей станции по выработке кислорода. Газ в учреждение доставляют сжатым в баллонах.