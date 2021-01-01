Психолог рассказал, почему не стоит пытаться «начать жизнь заново» с 1 января

1 января — некий рубеж, с которого многие из нас ежегодно собираются начинать новую жизнь: бросать курить, менять характер и вообще становиться совсем другим человеком. Как правило, ничего не получается. Мешают накопленный опыт, устоявшиеся привычки, финансовые условия и круг общения. Психолог Андрей Зберовский рассказал «360», почему не нужно «начинать жизнь заново» с 1 января

Начать новую жизнь с 1 января обычно мешает накопленный человеком опыт. Обнулить его невозможно, как бы всем этого ни хотелось, подчеркнул Зберовский. Нельзя за день или неделю избавиться от устоявшихся реакций на какие-то действия и события, рефлексов или особенностей характера. На то, чтобы действительно измениться, как правило, уходит год, а то и два.

«Вторая серьезная проблема — круг общения. Знакомые, друзья, родные, однокурсники — это люди, которые будут „включать“ тебя прежнего. Потому что они к тебе прежнему привыкли, они общались и дружили с тобой прежним. Чтобы поменять жизнь, нужно поменять окружение. По-другому просто невозможно», — добавил психолог.

Если человек хочет перестать пить и курить, а его компания продолжает этим заниматься, отказаться от привычки будет почти невозможно. Кроме смены круга общения должны измениться и финансовые условия жизни. Многие привычки зависят от доходов. Трудно посещать спортзал или питаться зимой свежими овощами, фруктами, хорошим мясо и рыбой, если на это просто нет денег.

«Чтобы начать с 1 января новую жизнь, нужно настроиться, что произойдет это не за один месяц. Нужно сделать финансовые запасы или поменять работу, выйдя на более высокий доход. И поменять круг общения кардинально, сформировать новый, под нового себя, такого, каким вы хотите стать», — пояснил Зберовский.

При этом многие люди годами говорят, что больше не могут жить с мужем-алкоголиком или сварливой женой, ходить на постылую работу. Но ничего в своей жизни не меняют, поскольку не видят выхода. В такой ситуации начать «жить заново» поможет визуализация желания: конкретный пример героев книги, фильма или своих знакомых. И, конечно, важна помощь и одобрение близких, которые поддержат человека в решении уволиться или развестись или подскажут способы разрешения проблемы.

Кроме того, Андрей Зберовский дал советы тем, кто хочет выполнить задуманные под бой курантов планы.