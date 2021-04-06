Начался второй сезон чемпионата ArtMasters в России

Накануне стартовал прием заявок на второй сезон чемпионата ArtMasters. В рамках данного проекта творческих компетенций соревнуются специалисты профессий backstage. Об этом сообщило «Утро.ру».

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который возглавляет наблюдательного совет проекта, заметил, что первый чемпионат прошел очень хорошо. Отмечается, что для людей, принимавших в нем участие, открылись новые пути к самореализации и развитию. Они получили поддержку и предложения по работе.

«Возникло много творческих коллабораций, в которых ребята после чемпионата не бросили взаимодействие и активно продолжают работать и развиваться», — обратил внимание Кириенко.