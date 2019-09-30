Начался сбор кукурузы с поля, где аварийно сел A321

Героев признал весь мир. Что западные СМИ пишут о посадке А321 Подробнее

В середине августа самолет «Уральских авиалиний», который следовал из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле. Двигатели вышли из строя, так как в них попала стая чаек. Командир Airbus A321 Дамир Юсупов посадил воздушное судно прямо на поле и спас жизни 233 людей, которые находились на борту. Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина удостоили звания Героев России.