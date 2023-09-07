Общество 07 сентября 2023, 14:03 Начался прием заявок на получение знака отличия «Волонтер Москвы» Сергунина: стартовал прием заявок на получение знака отличия «Волонтер Москвы» Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

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В столице стартовал прием заявок на получение награды «Волонтер Москвы», учрежденной в июне 2022 года. Он продлится до 1 октября. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Награду получат горожане, которые внесли вклад в развитие волонтерства в городе и помогали другим не менее двух лет.

В столице развиваются самые разные направления волонтерства: патриотическое, культурное, социально ориентированное, событийное и другие. Правительство Москвы всесторонне поддерживает это движение. Так, в прошлом году был учрежден особый знак отличия, которым отмечены уже 30 горожан. Наталья Сергунина

Подать заявку смогут только юридические лица — некоммерческие организации, образовательные учреждения или компании. В заявлении необходимо будет указать личные данные и контактную информацию кандидата, а также стаж его волонтерской деятельности и проекты, в которых он принимал участие.

Отобранные заявки рассмотрят представители экспертного совета по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты города Москвы. В 2022 году они изучили более тысячи кандидатур, среди которых были школьники, студенты, педагоги, врачи и профессиональные спасатели.

Бланк ходатайства разместили на странице Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Имена новых лауреатов объявят в конце года.

Ранее РЭО при поддержке волонтеров экологизировал форум «Территория Смыслов» в Подмосковье.