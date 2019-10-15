Конкурс для руководителей нового поколения стартовал в России. Все желающие могут побороться за грант на миллион рублей, а также поучиться мастерству у мастеров бизнеса и госуправления.

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Прием заявок на конкурс «Лидеры России — 2020» будет продолжаться до конца дня 27 октября. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте и заполнить анкету, где предлагается описать свой опыт в управленческой сфере. Затем необходимо прикрепить свое видеоинтервью.

После сбора заявок, состоится первый этап отбора. Он пройдет дистанционно до декабря. Участникам предложат пройти онлайн-тест и показать интеллектуальные способности. По результатам испытания специалисты выберут сильнейших и отправят кандидатам определенные рекомендации.

Полуфинал конкурса пройдет с января по март 2020 года. На этом этапе сотни управленцев соберутся в восьми российских округах, где пройдут встречи с экспертами и конференции. Суперфинал «Лидеров России» продлится до апреля среди 300 самых перспективных участников.

Победители конкурса смогут получить образовательные гранты в размере миллиона рублей. Также призеры смогут узнать секреты успехи известных руководителей и стать участниками программы по развитию кадрового управленческого резерва России.