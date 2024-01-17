Общество 17 января 2024, 10:35 Начался первый этап голосования в конкурсе фотографий «Объективно о Москве» Жюри приступили к оценке работ участников фотоконкурса «Объективно о Москве» Freepik

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Участники фотоконкурса «Объективно о Москве» подали 2260 заявок, из которых в финал вышли всего 300 работ. О старте первого этапа голосования сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«До 26 января продлится первый этап голосования членов жюри. По его завершении состоится второй этап. Экспертное жюри определит победителей конкурса», — рассказал он.

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Специалисты оценят работы по 10-балльной шкале, опираясь на критерии, среди которых — соответствие номинации, техническое и художественное исполнение, композиционные и цветовые решения и другое. Однако имя автора и название его работы им будет неизвестно. В состав жюри первого этапа вошли 10 победителей прошлого конкурса.

Самые красивые снимки покажут в зале интерактивной карты Москвы. По итогам выставки определят победителей в каждой номинации и обладателя приза зрительских симпатий. Финалистов наградят дипломами, именными сертификатами, а также предложат войти в состав жюри в следующем году.

Заявки на участие принимали с 1 марта по 31 декабря прошлого года. В конкурсе «Объективно о Москве» выбрали шесть основных номинаций, каждой из которых соответствует определенный цвет.

Ранее стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства.