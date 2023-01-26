Общество 26 января 2023, 15:32 Начался набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2023 Росконгресс объявил о старте набора иногородних волонтеров на ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

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Росконгресс и Ассоциация волонтерских центров объявили о старте набора иногородних волонтеров для помощи в организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2023. Заявки принимаются до 28 февраля включительно, форум состоится с 7 по 18 июня.

В рамках Программы мобильности планируют набрать 60 добровольцев. Им предстоит подготовить площадку для форума, сопровождать его гостей и журналистов, работать на тематических стендах и так далее.

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На момент подачи заявки волонтеру должно быть не менее 18 лет. От кандидатов требуют владения английским языком на уровне Upper-intermediate (B2) и выше и опыта в сфере добовольчества, подтвержденного на платформе DOBRO.RU или выявленного в ходе интервью. Кроме того, придется пройти базовый онлайн-курс по событийному волонтерству. Заявки принимаются только от граждан Российской Федерации.

Подходящих кандидатов в режиме онлайн протестируют на личностные качества и знание языка. Личное интервью пройдет частично на английском. Кроме того, предстоит интервью с оргкомитетом Форума. Тех, кто выдержит все этапы отбора, обеспечат проживанием, питанием и будут возить от места проведения события и обратно.

Заполнить анкету можно по ссылке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одно из самых масштабных деловых событий в мире — проходит под патронатом и при участии президента. Главы государств, представители деловых кругов, руководители крупнейших компаний собираются для обсуждения ключевых вопросов экономики России и мира и подписывают важные соглашения. В 2022 году ПМЭФ собрал более 14 тысяч участников из 130 стран.

ПМЭФ проводится уже 26 лет, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Форум объединяет представителей деловых кругов для обсуждения вопросов российской и мировой экономики. В 2022 в ПМЭФ приняли участие более 14 000 человек из 130 стран, в том числе главы государств, руководители крупнейших компаний и ключевые эксперты отрасли.

Фонд «Росконгресс» — социально ориентированный нефинансовый институт развития, организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых и других мероприятий. Создан по решению президента России.