Эксклюзив 27 июня 2023, 14:34 «Началось воспаление шва». Пострадавшая после выстрела из гарпуна в Приморье рассказала о своем состоянии Пострадавшую после выстрела в шею из гарпуна в Приморье выпишут на следующей неделе

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Пострадавшая после выстрела в шею из гарпуна председательница СНТ из Приморья пошла на поправку. В интервью «360» Нина рассказала, что ее планировали выписать из больницы на этой неделе, но из-за воспаления шва в больничных стенах придется пробыть чуть дольше.

Пациентка отметила, что в клинике хорошие условия.

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«Прооперировали меня сразу, все хорошо, потихонечку иду на поправку. На следующей неделе меня обещали уже выписать — сначала планировали выписать на этой неделе, сегодня выяснилось, что началось воспаление шва. Возможно, из-за того, что стрела была очень грязная, присоединился химический ожог, но не падаю духом», — рассказала Нина и добавила, что переживает за дачника, которого злоумышленник поджег из огнемета.

Нина поблагодарила всех, кто поддерживает ее. Она подчеркнула, что в ее действиях не было нарушений, что подтвердили сотрудники прокуратуры.

«То, что пишут родственники агрессоров — это все неправда, все доказательства по запросам СМИ я предоставляю. Ну и в любом случае никакие обстоятельства не должны оправдывать убийства людей и уж тем более — их поджоги, стрелять в них из арбалетов — тоже», — добавила собеседница «360».

Вечером 25 июня дачник из СНТ в Приморье поджег своего соседа из огнемета и выстрелил в председательницу товарищества из гарпуна. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело. Пострадавшего мужчину госпитализировали с 60% ожогов тела.