Началось строительство станции «ЗИЛ» Троицкой линии московского метро

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев объявил о начале строительства станции «ЗИЛ» на Троицкой линии метро. Об этом написало ИА НСН.

Бочкарев уточнил, что станцию строят неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

«На данном этапе ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода», — указал заммэра.

Он добавил, что для станций «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линии метро в будущем создадут объединенный вестибюль для комфортной пересадки пассажиров.