Дочь полицейского в Якутии похвасталась, что ездит без прав. МВД начало проверку

МВД Якутии начало проверку сообщений девушки, рассказавшей, как ее остановили без прав, а затем отпустили. Поскольку ее отец работает в местной полиции.

«Изъяты видео с бортовых регистраторов автопатрулей. В случае подтверждения фактов о непринятии мер административного воздействия сотрудниками полиции они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили NewsYkt в МВД.

Там также пообещали привлечь девушку-водителя к административной ответственности за езду без водительского удостоверения. В полицию через Twitter обратился один из пользователей, прочитавший посты пользовательницы kuzne7sova.

Источник фото: соцсети

В сообщениях девушка по имени Влада рассказала, что взяла покататься машину своих родителей. На второй день ее остановили сотрудники ГИБДД. Она позвонила отцу, тот переговорил с патрулем, и машину отпустили.

«Как рассказал потом папа, они после произошедшего позвонили ему и сказали тип: „Сорян, брат, не узнали [твою машину]“», — написала пользовательница. В семье за езду без прав ее не ругали.

Источник фото: соцсети

После того как история получила резонанс, kuzne7sova удалила свой аккаунт в Twitter. Ее страница в Instagram осталась открытой только для подписчиков.