Общество 28 февраля 2023, 17:16 Начало пожароопасного сезона объявили в Приморском крае

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Власти Приморского края назвали 15 марта началом пожароопасного сезона в регионе. Об этом написал RT со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Профильные региональные ведомства начали работу по недопущению сельскохозяйственных палов. Им оказывают помощь сельхозпроизводители.

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С 15 марта по 15 апреля региональные власти установят особые требования и административную ответственность за нарушения.

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