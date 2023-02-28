28 февраля 2023, 17:16
Начало пожароопасного сезона объявили в Приморском крае
Власти Приморского края назвали 15 марта началом пожароопасного сезона в регионе. Об этом написал RT со ссылкой на ИА PrimaMedia.
Профильные региональные ведомства начали работу по недопущению сельскохозяйственных палов. Им оказывают помощь сельхозпроизводители.
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С 15 марта по 15 апреля региональные власти установят особые требования и административную ответственность за нарушения.
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Приморье
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