Начало потепления спрогнозировали в Москве и Московской области

С 24 мая в Москву и Московскую область придет потепление. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Несмотря на то, что дневная температура будет невысокой, ночью столбик термометра начнет показывать цифры со знаком плюс.

«Ночные температуры на ближайшие несколько суток +2…+4°С. Дневная температура будет невысокой. Тот циклон, который будет в основном диктовать погоду над Поволжьем и Уралом, по его западной периферии будет поступать холодный воздух. +11…+15°С — это тот максимум, на который можно рассчитывать в выходные», — сказал метеоролог.

Со следующей недели потепление пойдет «уверенными темпами, без отступлений назад». В конце месяца столбик термометра покажет более 20 градусов тепла, резюмировал Шувалов.