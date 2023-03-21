Общество 21 марта 2023, 18:13 Начало половодья на реках Башкирии спрогнозировали с 7 апреля

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Аномальные погодные условия ожидают жителей республики Башкирии с 21 по 29 марта, ледоход на реках спрогнозировали 7 апреля. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни превысит норму в среднем на 4-7 градусов.

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Как сообщил RT, начало весеннего половодья ожидается в республике период с 7 по 17 апреля. Отмечается, что в прошлом году в регионе были проведены работы по берегоукреплению и расчистке русел рек.

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