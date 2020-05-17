    17 мая 2020, 18:05

    Начало курортного сезона в Крыму показали на видео

    Андрей Иванов

    Режим самоизоляции отменяют в Крыму 18 мая, но отдыхающие уже ринулись к морю. Видеозапись начала курортного сезона в Севастополе опубликовали «Вести-Крым».

    На кадрах видно отдыхающих с детьми. Парковка возле пляжа забита машинами. Автомобили стоят и вдоль дороги.

    Ранее пресс-служба главы Республики Крым Сергея Аксенова сообщила о смягчении ограничений из-за пандемии коронавируса в регионе. Режим строгой самоизоляции перестанет действовать в Крыму 18 мая. Его сменит рекомендация оставаться дома и никуда не ездить без особой необходимости.

    Ослабление ограничений не коснется приехавших в Крым из других регионов России и из-за границы. Они должны будут по прибытии провести две недели в обсерваторе. По-прежнему нельзя будет выходить из дома жителям старше 65 лет. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что если эпидемическая ситуация будет благоприятной, то российские курорты начнут принимать отдыхающих уже этим летом.