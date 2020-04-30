Начальника службы участковых Новосибирска уволят за «план по нарушителям самоизоляции»

Участковых Новосибирска обязали составлять протоколы по нарушению «на всех поголовно». Аудиозаписи с такой установкой от начальника службы участковых города Елены Устиновой появились в Сети. За это она лишилась должности.

«Главным управлением МВД по Новосибирской области проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении указанного сотрудника (Елены Устиновой — прим. ред.) и о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей», — рассказали изданию «Подъем» в пресс-службе новосибирского главка МВД,

В ведомстве сообщили, что Устинову увольняют «за нарушение требований законодательства Российской Федерации». Какой закон нарушила Устинова в пресс службе не уточнили.

На попавших в интернет голосовых сообщениях женский голос в приказном тоне велит оформлять за нарушение самоизоляции всех, кроме стариков, женщин с колясками и детей до 16 лет. План по протоколам — до 10 штук. Участковых обязали работать до тех пор, пока не наберется достаточного количества оштрафованных нарушителей.

В режиме строгой самоизоляции в России живут с конца марта. Людям нельзя без особой потребности выходить на улицу. По состоянию на 30 марта российские врачи нашли коронавирус у 106 498 жителей. Из них 1073 скончались от COVID-19.