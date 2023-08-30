Общество 30 августа 2023, 16:18 Начальник управления ветеринарии Петербурга Андреев: в городе насчитывается более 2 тысяч бездомных животных

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге насчитывается более двух тысяч бездомных животных, которые преимущественно обитают на окраинах и в промышленных зонах. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии города Юрий Андреев «Петербургскому дневнику».

По его словам, большое количество петербуржцев активно подкармливают безнадзорных собак и кошек, однако не забирают их домой. Основные места обитания животных — стройки, садоводческие хозяйства и кладбища.

Реклама

Андреев отметил, что отдельные опасения вызывают собаки на самовыгуле, которые представляют определенную опасность для окружающих.