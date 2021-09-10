Начальник рыбохраны объяснил видео с дракой с браконьерами на Сахалине

Видео с дракой на Сахалине, в которой якобы участвовал начальник надзора и охраны водных биологических ресурсов, снимались в разные дни. Сам начальник в разговоре с «360» заявил, что никого не избивал.

На первом видео видно, как несколько мужчин швырнули другого на землю и несколько раз его ударили. На втором ролике в кадре оказался начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Макаровскому району Артем Стрелков. Неизвестные возмущались тем, что он начал распускать руки и угрожали разобраться с ним «один на один».

Стрелков заявил, что эти два видео были сняты в разные дни: одно — во вторник, а другое — в воскресенье. Он также добавил, что впервые узнал о случившемся из СМИ, потому что не присутствовал при событиях первого ролика.

«Во-первых, меня на том видео нет и не было. И рядом меня не было там. А то, что второе видео, в машине, это другой день был. Сейчас разбирается полиция, там были госинспекторы, которые присутствовали на этом видео. Их опрашивают, что произошло. Я сам узнал узнал об этом только из СМИ. Меня там не было вообще — это было воскресенье, а только сегодня появилось видео», — рассказал Стрелков.

Он также объяснил, что происходило на втором видео. Он отметил, что мужчины пытались ловить красную рыбу: лосось, горбушу, кету. Такую рыбу раньше можно было ловить только в море, не больше трех хвостов и только удочкой или сетью. Однако правила рыболовства запретили и это с 31 августа.

«Люди неадекватные, я их предупредил, что тут нельзя ловить. На что они бурно реагируют — ну, они были выпившие, провоцировали специально меня на какие-то неприятные действия. Я на их провокации не поддался», — пояснил он.