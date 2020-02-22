Начальник российской коллекторской конторы поплатился за мат и угрозы должникам

Слава о методах выбивания долгов коллекторами ходит очень давно. Угрозы — одна из самых распространенных вещей. Запугивания были, а вот борьба с вышибалами давала мало результатов. Столичный суд впервые отстранил от работы главу одной из коллекторских фирм. Контора рассылала СМС и атаковала должников автодозвоном.

«Руководителя ООО „Проф коллекшн“ впервые привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации на шесть месяцев», — приводит ТАСС сообщение московского управления Федеральной службы судебных приставов.

Главу конторы отстранили из-за нарушения закона. Жители Москвы начали жаловаться на организацию. Как выяснили приставы, должники получали звонки от программы автодозвона. Хотя законом установлено, что коллекторы не могут звонить больше определенного количества раз. Более того, должникам рассылали сообщения с оскорблениями и угрозами. Этими способами коллекторы пытались психологически повлиять на людей.

Раньше «Проф коллекшн» уже ловили на нарушениях закона и выписывали штрафы. Теперь Арбитражный суд Москвы постановил отстранить главу организации.

Организация «Проф коллекшн» зарегистрирована в Сочи. Контора занимается возвратом просроченных долгов с граждан.

Ранее Центробанк рассказал, как безопасно общаться с коллекторами. Конечно, лучше изначально решать вопрос напрямую с банком и не дожидаться подключения коллекторов. В противном случае, необходимо четко знать свои права.