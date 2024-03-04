04 марта 2024, 18:25
Начальник разведки «Эспаньолы» с позывным «Выходной» погиб в зоне СВО
Начальник разведки подразделения «Эспаньола» с позывным «Выходной» погиб в зоне СВО. Об этом сообщил «Ридус».
Боец ушел из жизни с оружием в руках во время выполнения одного из заданий. Его соратники по оружию пообещали продолжить его дело и реализовать то, что он не успел.
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«Выходной — настоящий русский человек, и всегда этим гордился, а мы старались и будем стараться брать с него пример», — написали представители «Эспаньола» в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция РФ на Украине
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