Общество 04 марта 2024, 18:25 Начальник разведки «Эспаньолы» с позывным «Выходной» погиб в зоне СВО

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Начальник разведки подразделения «Эспаньола» с позывным «Выходной» погиб в зоне СВО. Об этом сообщил «Ридус».

Боец ушел из жизни с оружием в руках во время выполнения одного из заданий. Его соратники по оружию пообещали продолжить его дело и реализовать то, что он не успел.

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«Выходной — настоящий русский человек, и всегда этим гордился, а мы старались и будем стараться брать с него пример», — написали представители «Эспаньола» в своем Telegram-канале.

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