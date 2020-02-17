Начальник полиции Москвы Сергей Плахих ушел в отставку

«Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве — начальник полиции генерал-майор полиции Плахих подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии», — заявил собеседник агентства.

Сергей Плахих занимал пост начальника московской полиции с декабря 2017 года. В органах он начал работать с 1980-х годов, когда занимал пост оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности города Фрунзе в Киргизии.

РБК со ссылкой на источники сообщил, что кандидатом на пост начальника московской полиции стал руководитель УМВД по Центральному административному округу Москвы Игорь Зиновьев.

Уход начальника московской полиции прошел на фоне продолжающегося расследования по делу Ивана Голунова. В январе суд арестовал пятерых полицейских, подозреваемых в причастности к подбрасыванию наркотиков журналисту.

Голунова задержали в июне прошлого года. Сотрудники УВД по Западному административному округу обвинили его в продаже наркотиков. Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Из-за общественного резонанса дело против Голунова прекратили, а несколько полицейских чинов потеряли свои должности.

Сам журналист в конце января прошлого года пожаловался генеральному прокурору России Игорю Краснову, что перед ним никто не извинился за незаконное задержание. Ведомство переадресовало этот вопрос в прокуратуру Москвы. После Генпрокуратура заявила, что прокуратура Западного округа Москвы направила в адрес журналиста Голунова официальные извинения. Тот заявил, что ничего не получил.