Начальник поезда рассказал о первом рейсе из Петербурга в Крым
Начальник поезда № 7/8 Александр Калеущенко поделился рассказом о поездке первого поезда через Крымский мост, сообщил ТАСС.
По словам начальника поезда, рейс прошел без заминок, работа экипажа была слаженной.
Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту. ВидеоПодробнее
«Поездка была волнительная, но 43 часа в пути прошли незаметно. Пассажиры оставили положительные отзывы, мы довольны результатом», — процитировал Калеущенко сайт RT.
Он также отметил, что эта поездка стала знаменательным моментом и войдет в историю.