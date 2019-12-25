    25 декабря 2019, 16:04

    Начальник поезда рассказал о первом рейсе из Петербурга в Крым

    Ирина Нагайникова

    Начальник поезда № 7/8 Александр Калеущенко поделился рассказом о поездке первого поезда через Крымский мост, сообщил ТАСС.

    По словам начальника поезда, рейс прошел без заминок, работа экипажа была слаженной.

    Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту. Видео

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    «Поездка была волнительная, но 43 часа в пути прошли незаметно. Пассажиры оставили положительные отзывы, мы довольны результатом», — процитировал Калеущенко сайт RT.

    Он также отметил, что эта поездка стала знаменательным моментом и войдет в историю.