Начальник поезда рассказал о первом рейсе из Петербурга в Крым

По словам начальника поезда, рейс прошел без заминок, работа экипажа была слаженной.

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«Поездка была волнительная, но 43 часа в пути прошли незаметно. Пассажиры оставили положительные отзывы, мы довольны результатом», — процитировал Калеущенко сайт RT.

Он также отметил, что эта поездка стала знаменательным моментом и войдет в историю.