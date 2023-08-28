Общество 28 августа 2023, 18:07 Начальник отряда в женской колонии Пономарева рассказала, что с новыми заключенными работают психологи

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Когда новая заключенная попадает в женскую исправительную колонию, первые 15 дней она проводит в карантинном отделении, где с ней работает психолог. Об этом сайту «Страсти» рассказала начальник отряда в женской исправительной колонии общего режима содержания № 2 УФСИН России по Республике Мордовия Мария Пономарева.

Она объяснила, что крайне важно понять особенности нового человека. Также выявить, нет ли у заключенной суицидальных наклонностей. Начальнику отряда предоставляют отчет специалиста, чтобы он потом помог женщине адаптироваться в новых условиях и найти верный подход.

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