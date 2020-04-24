Начальник новосибирского главка МВД ушел в отставку. Последствия «плана по нарушителям самооизоляции»?

В Сети появились аудиозаписи, на которых от новосибирских участковых требуют выполнять некий план по нарушителям самоизоляции. Разразился скандал, после которого в отставку подал глава регионального ГУ МВД.

Начальник пресс-службы ведомства по Новосибирской области Сергей Щекотин заявил в разговоре с изданием «Подъем», что уход с должности Юрия Стерликова не имеет отношения к проводящейся по факту аудио проверкой.

Рапорт с просьбой освободить его от служебных обязанностей полицейский написал 24 апреля. Стерликов уже пообщался с коллегами и поблагодарил их за совместную работу.

«Сейчас СМИ начинают связывать с этой проверкой, но это совершенно не так. Его решение не связано с проведением служебной проверки по аудиозаписям», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД.

На опубликованных записях указания сотрудникам якобы раздавала начальник службы участковых Елена Устинова. С полицейских требовали «минимум 10 протоколов» за нарушение самоизоляции. Причем оформлять предлагали «всех поголовно», делая исключение для женщин с колясками и пожилых.

После появления аудио в ГУ МВД начали проверку.