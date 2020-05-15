Начальник московского метро поставил точку в вопросе призраков и необычных животных в подземке

Никаких призраков и животных-мутантов в метро Москвы нет. В подземке вообще нет мистики, а работа метрополитена отлажена не волшебством, а трудом.

«Я не верю в мистику, я инженер. Могу сказать одно: призраков и необычных животных в метро нет. И то, что оно работает как часы, то, что у нас лучшее метро в мире, — это вовсе не волшебство, а ежедневный труд каждого сотрудника метро и коллег из транспортного комплекса и правительства Москвы», — рассказал во время интервью РИА «Новости» начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

Собеседник заявил, что любит все станции метро без исключения, и рассказал о том, что в период пандемии подземка продолжает работать в обычном режиме, хотя пассажиров стало гораздо меньше.

«С начала эпидемии Московский метрополитен работал по тому же графику и поезда ходили так же, как и до пандемии. Более того, никто не ограничивал движение», — добавил собеседник агентства.

15 мая 2020 года Московскому метрополитену исполняется 85 лет. В этот день в 1935 году от станции «Сокольники» отправился первый поезд.