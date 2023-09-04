Общество 04 сентября 2023, 15:28 Начальник ИК-5 в Мордовии Трофимов рассказал, что свадьба заключенных проходит без застолья и гостей

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Заключенные могут пожениться прямо в колонии, но свадьба в таких условиях далека от привычной. Об этом сайту «Страсти» рассказал начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия Валерий Трофимов.

Он объяснил, что на церемонию нельзя позвать гостей. На ней могут присутствовать лишь работники ЗАГСа, колонии и будущая супруга.

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После бракосочетания молодым положено три дня длительных свиданий. В комнате есть двуспальная кровать, также есть душевая на несколько блоков.

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