Начались переговоры об отправке на МКС космонавта из Индонезии
О новых возможных партнерах Рогозин рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Какими бы ни были санкции болезненными уколами, но все равно они уколы. И если мы поступательно с вами развиваемся, мы, конечно, преодолеем [влияние санкций]», — отметил глава Роскосмоса.
Вопрос сотрудничества с Будапештом госкорпорация рассмотрит на двусторонней встрече, которая должна состояться в январе 2020 года. Возможно, первый астронавт отправится на МКС к 2024 году.
Турецкий космонавт, по словам Рогозина, может отправиться в космос в 2023 году. Событие будет приурочено к 100-летию основания турецкого государства. Москва и Анкара уже договорились о начале работы по подготовке рамочного межправительственного соглашения.
Дмитрий Рогозин подчеркнул, что полеты на кораблях NASA обойдутся дороже, чем на российских «Союзах». Тем более, что нет ничего более эффективного и безопасного, чем российские космические корабли.