Начались переговоры об отправке на МКС космонавта из Индонезии

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переговорах, которые ведут Россия и Индонезия об отправке иностранного астронавта в космос на МКС. Он добавил, что подобное желание также изъявили Турция и Венгрия.

О новых возможных партнерах Рогозин рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Какими бы ни были санкции болезненными уколами, но все равно они уколы. И если мы поступательно с вами развиваемся, мы, конечно, преодолеем [влияние санкций]», — отметил глава Роскосмоса.

Вопрос сотрудничества с Будапештом госкорпорация рассмотрит на двусторонней встрече, которая должна состояться в январе 2020 года. Возможно, первый астронавт отправится на МКС к 2024 году.

Турецкий космонавт, по словам Рогозина, может отправиться в космос в 2023 году. Событие будет приурочено к 100-летию основания турецкого государства. Москва и Анкара уже договорились о начале работы по подготовке рамочного межправительственного соглашения.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что полеты на кораблях NASA обойдутся дороже, чем на российских «Союзах». Тем более, что нет ничего более эффективного и безопасного, чем российские космические корабли.