Начались переговоры ЕС и России по углеродному регулированию

Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер сообщил, что Москва и Брюссель ведут переговоры по углеродному регулированию, которое вводят в ЕС. Об этом написало РИА «Новости».

«Это будет обязанность по приобретению углеродных сертификатов, недискриминационным образом, потому что конкуренты из Европы тоже должны будут приобретать соответствующие сертификаты для углеродоемкой продукции», — цитирует Эдерера RT.

По его словам, уже стартовали переговоры между Еврокомиссией и Россией на самых разных уровнях. Он добавил, что также будут проведены и визиты высокопоставленного уровня.