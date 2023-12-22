Общество 22 декабря 2023, 15:11 Начались ходовые испытания подлодки «Великие Луки» в Балтийское море

Читать 360tv в

В Балтийском море начали ходовые испытания подводной лодки «Великие Луки». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Испытания проводят совместно экипаж «Великих Лук» и сдаточная команда «Адмиралтейских верфей». Ранее уже протестировали навигационную систему, комплекс связи, несколько общекорабельных систем, гидроакустический комплекс, системы управления и торпедно-ракетное вооружение.

Авторы: