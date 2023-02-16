Общество 16 февраля 2023, 18:58 «Начали снимать швы». Омбудсмен рассказала о состоянии изрезанной одноклассницей девочки из Химок Омбудсмен Мишонова: пострадавшей от рук одноклассницы девочке из Химок стало лучше

Читать 360tv в

Пострадавшая от рук одноклассницы школьница из Химок пережила стресс, но сейчас ей значительно лучше. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что многие неравнодушные люди волнуются за девочку.

Реклама

«Ей уже значительно лучше. Постепенно начали снимать швы», — сказала омбудсмен.

Реклама

С пострадавшей все время рядом находится мама. По просьбе родителей с девочкой начала работать психолог.

«Соня пережила очень большой стресс, у нее, безусловно, осталась серьезная психологическая травма», — подчеркнула Мишонова.

Проверки по факту случившегося продолжаются. По словам омбудсмена, напавшая на одноклассницу девочка проходит психологическую экспертизу. Мишонова добавила, что оценку случившемуся может дать только следствие, поэтому в сложившейся ситуации остается только ждать.

Нападение одноклассницы на девочку произошло в химкинской школе 7 февраля. В туалете учебного заведения подросток нанесла более 100 ножевых ранений пострадавшей. Предположительно, девочки могли поссориться из-за мальчика.

Пятиклассницу экстренно доставили в сначала в городскую больницу, а затем — вертолетом санавиации в лечебницу в Люберцах. При госпитализации состояние пострадавшей оценивали как крайне тяжелое.

Региональная прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетней и халатности должностных лиц школы.