«Известия»: россияне снова начали скупать золото

В России впервые с начала прошлого года вырос потребительский спрос на золото. Скупать стали ювелирные изделия, слитки и монеты. Одной из причин интереса эксперты называют восстановление экономики.

В первом квартале 2020 года золота в стране стали покупать на 7,4% меньше, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. За весь прошлый год показатель снизился на 25%. Схожие тенденции наблюдались и в других странах.

Сейчас планка повысилась на 9% — до 11,8 тонны. Вкладывать средства в золото россияне вновь начали на фоне постепенно восстанавливающейся экономики. Потребительское доверие выросло, а цены на благородный металл, наоборот, снизились.

Спрос, полагают аналитики, мог бы оказаться существенно выше при условии отмены НДС на золотые слитки. Ставка по этому налогу в РФ одна из самых высоких в мире — 20%.