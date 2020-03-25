Алексей Щербаков высмеял полную женщину. От него начали отписываться

Комик добавил, что это пост служит «для отписок, пусть останутся только те, кто должен».

В комментариях Щербакова начали стыдить.

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«Леха, че за зашквар, зачем это все тебе?» — спрашивает stas_solnceev.

«В чем она виновата? Может, человек болен?» — предполагает ol.sviridov.

«Ты рисуешься своей службой в ВДВ… Настоящий нормальный вэдэвэшник не позволил бы себе такого поступка. Ты, если забыл, присягу давал народу, и ей в том числе! А теперь пиаришься за чужой счет! Грош тебе цена! Отписываюсь» — возмущается rost_d.m.ua.

«Был лям, щас нету ляма. Зато искренний и настоящий, не как все блогеры!» — обратил внимание на счетчик подписок ice_roll_evpa.

Сейчас на Instagram Щербакова подписаны 970 тысяч пользователей. В конце января у него взял интервью блогер Юрий Дудь. Беседу с того времени посмотрели 15,8 миллиона человек. к началу февраля у Щербакова в Instagram было 885 тысяч подписчиков.

Алексею Щербакову 31 год. Он родом из Зеленограда (город является административным округом Москвы). Участвовал в программах StandUp и ComedyBattle. Его интервью Дудю запомнилось высказыванием комика о любви к своей жене.