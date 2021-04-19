Цены производителей на мясо птицы начали опускаться

Отпускные цены производителей на тушку курицы начали снижаться в целом по России. При том, что с начала 2021 года они росли, но в начале марта ситуация поменялась.

Об этом рассказал газете «Известия» глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Такую тенденцию компании стали фиксировать в последние 3-4 недели.

Во время Великого поста, как отметил собеседник издания, спрос на продукцию в торговых сетях стал идти вниз. Это привело в тому, что во второй половине апреля отпускные цены отыграли больше трети роста с начала года, когда началось их повышение.

В Минсельхозе подтвердили данные о том, что уже в середине апреля отпускные цены производителей тушки курицы стали снижаться. Это пока не сказалось на рознице. Цена на мясо курицы, по данным Росстата на 12 апреля, выросла на 14,6% с начала 2021 года. Но, как полагают эксперты, учитывая начавшееся снижение, дополнительные меры регулирования вряд ли понадобятся.

Оснований для существенного роста цен на кондитерские изделия нет. Об этом в Минсельхозе России заявили в ответ на информацию о подорожании конфет и вафель. В качестве аргумента представители ведомства указали на принятые меры по стабилизации цен на продовольствие, в том числе и на сырьевые составляющие для производства кондитерских изделий.