  • Начали новую жизнь. Более 1,3 тысячи подмосковных детей-сирот обрели семью с начала года

    04 сентября 2019, 16:30

    Алина Трофимова, Лариса Голобородько

    С начала 2019 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1343 ребенка-сироты. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова.
    Начали новую жизнь. Более 1,3 тысячи подмосковных детей-сирот обрели семью с начала года

    По ее словам, всего в Подмосковье насчитывается свыше 4,1 тысячи приемных семей, 226 из которых созданы в этом году.

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    «Особое внимание уделяется подготовке будущих родителей, ведь зачастую в процессе усыновления им необходима помощь и консультация специалистов. В Подмосковье такая возможность дается всем желающим. В регионе совершенно бесплатно работают школы приемных родителей, где принимают психологи, юристы и медики. Их в регионе насчитывается 73, с начала этого года их посетило уже 1410 человек», — отметила Ольга Забралова.

    В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тысячи находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом почти 8,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.