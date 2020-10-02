Цены на бензин на бирже начали идти вверх

Цена бензина АИ-95 и АИ-92 на бирже 1 октября возросла на 5% и 3% соответственно относительно прошлой недели, до 49,8 и 47,7 тысячи рублей за тонну.

Оптовые цены на бензин в России перешли к росту после долгого снижения в сентябре на фоне улучшения прибыльности экспортных поставок, пишет газета «Коммерсант».

Однако, несмотря на это, ни регуляторы, ни участники рынка на сегодняшний день не ожидают, что рост стоимости топлива будет существенным.

Мораторий на импорт топлива в Россию был отменен с октября. Это может подтолкнуть стоимость бензина вниз. Кроме того, на спросе также могут негативно сказаться новые ограничения из-за пандемии коронавируса.

Ранее в сентябре стало известно, что впервые с конца апреля оптовые цены на автомобильное топливо в России снизились на 2-3%. Как отмечали эксперты, это временная ситуация, которая была связана с колебаниями котировок, завершением сезона повышенного спроса и ремонтом на некоторых НПЗ. При этом допускалась возможность, что владельцы АЗС ради компенсации сокращения объемов продаж продолжат снижение цен.