Общество 15 мая 2023, 16:11 Началась реконструкция сквера на улице Лермонтова во Владивостоке

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Во Владивостоке начали реконструировать сквер, расположенный на улице Лермонтова. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Обновление сквера проводят в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Рабочие почти закончили демонтаж старого асфальта и металлоконструкций. Далее — разработка грунта и планирование территории.

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В итоге сквер должны озеленить, установить здесь новые лавочки и замостить его брусчаткой.

«Благоустроим в этом сезоне. Думаем, сквер станет местом притяжения жителей микрорайона. Помимо этого, более 100 дворов отремонтируем по краевой и федеральным программам, на многих объектах работы уже идут», — сказал глава Владивостока Константин Шестаков.

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