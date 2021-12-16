Российский инвестиционный форум — 2022 пройдет в феврале на территории Парка науки и искусства «Сириус» в Сочи. Регистрация представителей прессы на все дни форума уже открылась.

Заявки от средств массовой информации на участие в мероприятии будут принимать с 15 декабря 2021 по 17 января 2022 года. Аккредитоваться можно на все дни форума, в том числе и стартовый — 16 февраля.

Участвовать могут российские и иностранные представители СМИ. Правила аккредитации опубликованы на официальном сайте форума в одноименном разделе.

Право определять количество аккредитованных представителей прессы остается за оргкомитетом форума. Решение вынесут в соответствии с требованиями по санитарно-эпидемической обстановке. Мероприятие проведут с соблюдением необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора.

Основная программа Российского инвестиционного форума запланирована на 17–19 февраля. Он пройдет на федеральной территории «Сириус».