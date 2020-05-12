Началась проверка условий службы полицеских в Санкт-Петербурге
Комиссия по взаимодействию с правоохранительными органами Общественной палаты Санкт-Петербурга начала проверку отделений полиции и условий службы правоохранителей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на члена городской Общественной палаты, режиссера Александра Сокурова.
По его словам, «это нужно сделать для оценки состояния правоохранительной системы Санкт-Петербурга», «в первую очередь, конечно, на предмет соблюдения работниками правоохранительных органов законности и прав человека».
«И, конечно, необходимо обратить внимание на психологическую атмосферу в полицейских участках, на культуру общения сотрудников правоохранительных органов с гражданами», — уточнил Сокуров.