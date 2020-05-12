Началась проверка условий службы полицеских в Санкт-Петербурге

По его словам, «это нужно сделать для оценки состояния правоохранительной системы Санкт-Петербурга», «в первую очередь, конечно, на предмет соблюдения работниками правоохранительных органов законности и прав человека».

«И, конечно, необходимо обратить внимание на психологическую атмосферу в полицейских участках, на культуру общения сотрудников правоохранительных органов с гражданами», — уточнил Сокуров.