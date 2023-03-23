Общество 23 марта 2023, 19:20 Началась продажа слотов на благотворительный забег в честь 320-летия Санкт-Петербурга

Читать 360tv в

Началась продажа слотов на участие в благотворительном забеге «Бегом с Дневником», которой пройдет в честь 320-летия Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Борис Пиотровский.

Забег будет проходить 28 мая на дистанциях пять и 20 километров. Первые сто лотов продаются со скидкой — за полцены.

Реклама

Благотворительную акцию будут проводить второй год подряд. В прошлом году более 700 человек приняли участие в забеге. Возраст участников начинался от 16 лет, а самому возрастному бегуну было 80 лет.

Реклама

Авторы: