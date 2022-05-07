Началась генеральная репетиция парада Победы в Москве. Прямая трансляция

В Москве в 10:00 стартовала генеральная репетиция парада Победы. «360» ведет трансляцию с места событий.

Почти за час до мероприятия на Красной площади выстроились парадные расчеты, под барабанную дробь вышел сводный оркестр. На трибунах собралось множество зрителей. Многие — с георгиевскими ленточками и символикой Z.

По традиции первым парадным расчетом проходят барабанщики из военно-музыкального училища Москвы. Затем — знаменная группа, почетный караул Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. Также в репетиции поучаствуют представители военных училищ Москвы, Твери, Кронштадта и других городов, студенты военных университетов и даже юнармейцы.

В День Победы по Красной площади маршем пройдут 11 тысяч человек, в мероприятии задействуют 131 единицу вооружения. В честь 77-й годовщины Победы по небу пролетят 77 самолетов. Пролетят самолеты в виде буквы Z — в поддержку спецоперации на Украине.

Первый парад в честь Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал военачальник Константин Рокоссовский, а принимал парад маршал Георгий Жуков.