Началась депортация Марии Бутиной

Россиянку Марию Бутину перевели в иммиграционную тюрьму. Из федерального исправительного учреждения в Таллахасси ее отправили в миграционный центр в Майами, а оттуда ее депортируют домой.

В Москву Бутина должна прибыть утром 26 октября. Из США ее депортируют за счет американского правительства.

Марию Бутину задержали в США в прошлом году. После ареста россиянка признала свою вину в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом РФ. На сделку со следствием девушке пришлось пойти, чтобы не сесть в тюрьму на долгие годы. Срок за шпионаж мог оказаться очень серьезным.

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Семья Бутиной назвала обвинения в адрес россиянки «как минимум несправедливыми», а ее дело — исключительно политическим. Отец Марии заявил, что вся ее деятельность была на виду. Суд не установил ничего тайного.

После возвращения Бутиной, скорее всего, потребуется медицинское обследование. Возможно, ей понадобится и «определенная социализация». Кроме того, у девушки есть солидный долг перед адвокатами — около 100 тысяч долларов. Требуемую сумму надеются собрать через «медийные истории, художественную экранизацию».