Начал работу официальный сайт Всероссийской Спартакиады сильнейших

На сайте представлены следующие разделы: «О Спартакиаде», «Инфоцентр», «Спортивные объекты», «Документы» и «Контакты». Позже будет доступен раздел «Соревнования», где будет публиковаться расписание состязаний по всем видам спорта.

С началом проведения соревнований на сайте Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов будет также доступен раздел «Медиа» с фоторепортажами и видеохайлайтами.

Спартакиада пройдет с августа по октябрь 2022 года в 12 субъектах Российской Федерации: Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Московская, Новгородская, Калининградская, Челябинская, Новосибирская, Тульская области, Краснодарский и Камчатский края, Карачаево-Черкесская Республика. Московская область примет старты по шести видам спорта.

Основная часть соревнований Спартакиады пройдет с 20 по 29 августа. Торжественная церемония открытия запланирована на 20 августа. Она пройдет в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве.

В соревнованиях примут участие около 13 тысяч человек, из них более 9000 спортсменов.

Подмосковье на состязаниях представят порядка 500 спортсменов. В заявку на турнир включены сильнейшие спортсмены страны, в том числе члены сборных команд субъектов России.