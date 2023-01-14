Общество 14 января 2023, 18:33 «Начал работать снайпер». Боец «Вагнера» рассказал, как спас ребенка в Соледаре Боец «Вагнера» рассказал, как спас ребенка в Соледаре от пуль украинского снайпера РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» при зачистке Соледара обнаружили мирных жителей. Их начали эвакуировать в безопасное место. Во время вывода четырехлетнего ребенка по военным открыл огонь украинский снайпер. В интервью РИА «Новости» «вагнеровец» рассказал, что противник сделал это целенаправленно.

«Я с ребенком на руках <…> И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам. То есть мы под прикрытием огня потихонечку, стеночками, эвакуировали и мирных жителей», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, после эвакуации жильцов военные продолжили зачистку города от остатков подразделений ВСУ. Боец предположил, что огонь по нему и ребенку вели с расстояния примерно в 500 метров.

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Жительница Соледара Светлана Тарадайко рассказала, что в составе украинских частей было много наемников из Польши и Великобритании. Она уточнила, что среди них были и темнокожие военные. Местные старались не общаться с иностранцами, а большую часть времени проводили в подвалах. Боец «Вагнера» добавил, что представители ВСУ целенаправленно уничтожали гражданскую инфраструктуру города. Сейчас в его центральной части практически не осталось целых зданий.