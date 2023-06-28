Общество 28 июня 2023, 13:49 «Начал кричать». Найденный в Амурской области мальчик рассказал, как потерялся в тайге Найденный в Амурской области мальчик заявил, что потерялся в тайге, отстав от дяди

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Спасатели нашли в тайге пропавшего ранее 12-летнего мальчика, сообщила пресс-служба МЧС по Амурской области. Ребенок рассказал, что потерялся в тайге, когда отстал от своего дяди.

В министерстве рассказали, что обнаружить ребенка удалось благодаря облету на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Посадить судно возможности не было, поэтому на место отправились пешие группы.

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Мальчик рассказал, что за проведенное в лесу время он не ел и не пил, хотя испытывал жажду.

«Мы пошли с дядей Колей, и дядя Коля завернул, и я заворачивал, смотрю: нет. Начал кричать», — рассказал об обстоятельствах пропажи ребенок.

В МЧС добавили, что в поисках мальчика задействовали 76 человек и 22 единицы техники.

О пропаже ребенка заявил его отец. Он рассказал, что отправился с сыном на охоту, но мальчик отошел в лес и потерялся. К поисковым работам подключились волонтеры, спасатели и просто неравнодушные жители. По факту случившегося управление регионального СК организовало проверку.